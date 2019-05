Pence y Trudeau abordarán la crisis de Venezuela en Canadá

TORONTO.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró este jueves en Ottawa que tratará con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la crisis en Venezuela así como el conflicto diplomático que Canadá mantiene con China.

Pence llegó este jueves a la capital canadiense en su primera visita oficial como vicepresidente a Canadá para reunirse con Trudeau y tratar, además de Venezuela y China, la ratificación del acuerdo comercial trilateral T-MEC con México.

Poco antes del inicio oficial de la reunión, Pence declaró que hablará con Trudeau “sobre la crisis en Venezuela”.

Pence reveló que este miércoles habló con el presidente de la Asamblea Nacional , Juan Guaidó, y añadió que “el mundo necesita saber que el pueblo de Venezuela está sufriendo y Estados Unidos, Canadá y naciones de todo el mundo seguirán unidas hasta que la libertad vuelva”.

EFE

Great to meet with Canadian PM @JustinTrudeau. The U.S. and Canada are working together to advance the USMCA – which is a win for all three nations. Congress should pass the USMCA this summer! pic.twitter.com/tORshmzvOK