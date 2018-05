Patricia de Ceballos: Pedimos libertad para todos los presos políticos

CARACAS.-Patricia de Gutiérrez, esposa de Daniel Ceballos, ve positiva la liberación de los 20 presos políticos ocurrida la semana pasada en Zulia, aunque recalcó la necesidad de “gestos reales” con los detenidos que tienen más tiempo detenidos.

“Los presos políticos venezolanos son rehenes, están secuestrados, son personas inocentes con pruebas que lo son, han tenido procesos que demuestran que son inocentes. En el caso de mi esposo, Daniel Ceballos, tiene 4 años y dos meses presos, ha estado recluido en tres cárceles distintas, tuvo una medida de arresto domiciliario de agosto de 2015 a 2016, ha sido acusado en reiteradas oportunidades a través de los medios de comunicación de distintas cosas, la última fue de un golpe de Estado en 2016”.

En La entrevista, con Vladimir Villegas, Unión Radio, explicó que en 2016 el Ministerio Público, que había imputado a Ceballos, pidió una medida sustitutiva de libertad por considerar que no había elementos para que sea juzgado por rebelión. “Esa petición está allí desde diciembre 2016 y la jueza que está a la cabeza del tribunal IV del Área Metropolitana de Caracas no decide”.

Denunció que hay fallas con los traslados por parte del Sebin y el tribunal que lleva la causa, y el proceso se ha diferido 27 veces.

Ceballos asegura que hay que tener respeto a los adversarios políticos y ver el “lado humano”, al referirse a las recientes medidas que se han otorgado a los detenidos por razones políticas.

Resaltó que tienen 13 días consecutivos frente al Helicoide exigiendo justicia y que se liberen personas inocentes.

Liberaciones recientes

Estima que los anuncios sobre los detenidos políticos obedecen a la presunta falta de apoyo que tiene el Gobierno luego de las elecciones del 20 de mayo. “Esos anuncios de la semana pasada obedecen a dar gestos reales de reconciliación, de construir un nuevo país, tender las manos a los venezolanos. Eso debe pasar de un discurso a gestos reales. Si liberan a los 20 del Zulia, -que tienen dos meses presos y no merecen estar presos- está bien, pero también queremos que liberen a quienes han sido difamados, cuestionados y sometidos a injusto encarcelamiento por razones políticas, eso sí sería un gesto real”.

Cree que los “gestos reales” deben pasar por la revisión de la economía y solución a los problemas. “Yo pido a Nicolás Maduro, a todos los que lo acompañan, liberar a presos políticos porque ellos son los que tienen secuestrado a mi esposo y a 400 personas”.

Manifestó que las sanciones internacionales mantienen al Gobierno “presionado”, y por ello han liberado a algunos de los detenidos por razones políticas.

Gutiérrez resaltó que el anuncio era que iban a liberar a todos los presos políticos y aún no hay respuestas a la petición. Y reiteró que la Comisión de la Verdad no debe ser usada para culpar sin realmente investigar. “Se agarra escepticismo cuando dicen que van a liberar a los presos político, pero no dejan ingresar ropa limpia o alimentos”.

Ivette Janzen/Unión Radio