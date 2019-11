Partidos chilenos en desacuerdo con reforma constitucional

CARACAS.- El periodista chileno y director del medio Página 19, Patricio Martínez, comentó que existen varios partidos de la nación que no están de acuerdo con la realización de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución.

«Sobre el acuerdo que firmaron la mayoría de los partidos, existen tres que no se adhirieron, porque no están conforme con él (…) la derecha más ultra que existe en el país no quiere escuchar las palabras de una asamblea nacional constituyente, se le cambió el nombre y se llama convención constituyente», explicó en Anahí Arismendi para Unión Radio.