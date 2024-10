Pareja de Brayan Campo da su versión sobre el crimen de la niña Sofía Delgado

BOGOTÁ.- Evelyn Rodas, la pareja de Brayan Campo , quien confesó ser el autor del brutal asesinato de Sofía Delgado , habló por primera vez y compartió su versión de los hechos. Sus declaraciones causaron polémica en todo el país, al aportar nuevos detalles sobre los días posteriores al crimen que conmocionó a la nación, pues la mujer ha sido atacada en redes al considerarla cómplice del hecho que, de nuevo, enluto al país.

En una entrevista realizada por Jay Alarcón, un popular creador de contenido en redes sociales, Rodas relató lo que vivió luego de que su entonces pareja cometiera el atroz crimen. La mujer, que afirma ser inocente, ha sido objeto de críticas y ataques en redes sociales, donde muchos la acusan de haber estado involucrada en el asesinato de la niña de 12 años. Durante la entrevista expresó su malestar por los señalamientos que ha recibido desde que Campo fue capturado.

«Me parece injusto que me estén haciendo esto porque yo no he hecho nada. Jamás me imaginé estar en una situación así», reseña Blu Radio.

Conocía los antecedentes de Brayan Campo

Durante la conversación, Evelyn Rodas reveló que Brayan Campo ya tenía antecedentes antes del crimen de Sofía Delgado. Sin embargo, según la mujer, él siempre le aseguraba que estaba siendo incriminado injustamente. «La excusa de él siempre era que lo querían involucrar por el caso anterior que tenía, del cual yo estaba enterada», explicó Rodas, quien indicó que Campo le decía que ese proceso había sido una «trampa» en su contra.

Evelyn Rodas, esposa del confeso asesino de Sofía Delgado, Brayan Campo.

«Nunca noté comportamientos extraños»

Rodas también declaró que, durante el tiempo que estuvo con Campo, nunca observó comportamientos sospechosos o inapropiados hacia menores de edad, lo que la llevó a confiar en él. “Nunca le noté ningún comportamiento extraño con niñas. Él incluso evitaba acercarse a ellas”, aseguró la mujer.

Además, la pareja del confeso asesino contó que Campo mantuvo una actitud serena y tranquila en los días posteriores al crimen, lo que la hizo dudar de su culpabilidad en ese momento. «Siempre, mirándome a los ojos, me decía que no, que él era inocente», relató Rodas, destacando el nivel de engaño que, según ella, Campo mantuvo hasta su arresto.

La entrevista, que ha circulado ampliamente en redes sociales, generó un intenso debate sobre la responsabilidad de quienes rodeaban a Campo y la posibilidad de que alguien más supiera sobre sus acciones. Mientras tanto, Rodas sigue defendiendo su inocencia, a pesar de las críticas que continúa recibiendo.

Este caso sigue en el ojo del huracán, pues se cuestiona el foco en la relación de Brayan Campo con las personas cercanas a él, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

