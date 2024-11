Paravisini opina que «Pdvsa sigue reflejando todos los intereses de las trasnacionales”

CARACAS.- El ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, David Paravisini, opina que “Pdvsa sigue siendo un Caballo de Troya, es una corporación con sus propios intereses que no obedecen a ningún otro interés nacional o de ningún otro tipo”.

Considera que ser ministro de petróleo y a la vez presidente de PDVSA no ha sido una estrategia efectiva para la industria petrolera nacional.

A su juicio, “no procede” porque el propio ministro, que también es el presidente de PDVSA, “no puede quitarse la gorra de PDVSA” y termina trabajando en función de la estatal petrolera.

Manifestó, en entrevista a Esther Quiaro en el espacio Al Instante de Unión Radio, que “el único que pudo evitar esto fue Ali Rodríguez Araque, logró recuperar la industria al margen de la directiva de PDVSA”.

“Lo que pasa es que PDVSA sigue reflejando todos los intereses de las trasnacionales”, subrayó.

Insiste en que es una situación de tal poder “que el tema petrolero y cómo están los precios y los mercados son tales que producen que los intereses corporativos se mantengan”.

“¿Por qué la Asamblea Nacional -AN- no interpela a los directores, por qué no hay un sistema de control?”, se pregunta el experto.

Señala que tampoco actúa la directiva sindical que sería el otro elemento de control. “Hay un aparato funcionando inauditable, fuera de control y con administraciones que se autodeterminan”.

“Entonces solamente los servicios de inteligencia y el propio presidente de la República son los que pueden actuar. Eso todavía está presente con la ventaja de que está la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que no pertenece al gremio”, explicó.

En cuanto a la explosión en la planta Muscar en Monagas que afectaría severamente la producción de petróleo y gas en los campos orientales hasta febrero de 2025, Paravisini advierte que podría formar parte de acciones que se estarían orquestando desde el exterior por sectores extremistas para “tratar de tener encendido el país para el próximo enero”.

“Creo que no van a tener éxito, van a fallar pero ya los trabajadores lograron contener el daño y creo que en una semana restablecerán la normalidad”, aseveró.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio