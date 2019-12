Padre Ugalde: Todos debemos ir contra la corrupción

CARACAS.- El exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Ugalde, comentó que los casos de corrupción en el país deben sancionarse de manera «severa», para que no tenga repercusión en la ética y moral de la ciudadanía.

«La ética no solamente son convicciones. No puede haber ética en una sociedad, de manera generalizada, si no hay sanciones severas. Si una sociedad, el sistema de premios y castigos no funciona adecuadamente, y la gente resulta premiada actuando de manera corrupta y el honesto resulta castigado; pues la sociedad está empujando a la gente a que sea corrupta», aseveró.