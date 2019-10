Pacientes del oncológico de Cotiza alertan sobre falta de personal

CARACAS.-La falta de tratamiento, el déficit de personal, el deterioro de las instalaciones y las constantes fallas en los equipos de ventilación motivaron la protesta de los familiares de los pacientes del Instituto de Oncológia Dr. Luis Razzetti de Cotiza.

Los afectados exigen atención inmediata, aseguran que durante los próximos 30 días no podrán cumplir con la sesión programada de quimioterapia debido a la ausencia de personal médico.

Carmen Rodríguez, quien padece de cáncer de útero y es residente del interior, asegura que a pesar de contar con el fármaco, este mes no podrá realizar el tratamiento por falta de personal para su aplicación.

“Yo no puedo esperar al último de noviembre para que me coloquen una quimio, eso puede hacer metástasis (…) hablé con la directora del hospital y me dice que ella no puede hacer nada”, contó.

Pacientes de otras áreas del centro asistencial también denunciaron que otros servicios se encontraban inoperativos.

Algunos familiares alertaron sobre la falta de equipos en el hospital, al tiempo que solicitaron reforzar políticas para garantizar el buen estado de salud de los enfermos.

