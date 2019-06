Ortega: «Bachelet no puede decir que en Venezuela no hay democracia»

CARACAS.- Para Saúl Ortega, constituyente y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se lleva una buena impresión del gobierno en Venezuela.

“Espero que ella pueda hacer un esfuerzo por llevarse las dos visiones, e informar que en Venezuela hay un conflicto político. Lo que no puede decir la señora Bachelet es que no hay democracia en Venezuela, y no puede decir que el presidente Maduro no es el que está gobernando”.