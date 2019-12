Convocan para este martes 500 manifestaciones a favor del juicio a Trump

WASHINGTON.- Una cincuentena de organizaciones estadounidenses convocaron para este martes más de 500 manifestaciones a lo largo de todo Estados Unidos para mostrar su apoyo al juicio político contra el presidente, Donald Trump.

Los organizadores hicieron un llamado a los ciudadanos de 564 localidades repartidas por todo el país a concentrarse en cada una de las poblaciones, bajo el lema «Nobody Is Above the Law» (Nadie está por encima de la ley).

«La noche anterior a que la Cámara de Representantes lleve a cabo una sombría votación para iniciar el juicio político a Trump, vamos a dirigirnos a cada oficina congresional y plaza pública para declarar que nadie está por encima de la ley, mientras los congresistas deciden sus posiciones y los senadores observan», explicó esta organización en un comunicado publicado en su página web.

Se espera que el pleno de la Cámara Baja debata y vote la aprobación del juicio político a Trump el próximo miércoles, gracias a la mayoría demócrata, de manera que el «impeachment» en sí pueda celebrarse en enero en el Senado, tras las festividades de navidades y año nuevo.

