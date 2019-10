Opositores denuncian que gobierno de Ortega amenaza con embargar bienes

MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua inició un proceso para embargar los bienes de quienes rechacen la administra1ción del presidente Daniel Ortega, en medio de la profunda crisis que afecta el país, denunciaron este jueves algunos opositores.

El líder opositor Cristhian Fajardo, quien pasó casi un año en prisión tras participar en protestas contra Ortega, y Estela Rodríguez, madre del reo Edward Lacayo, calificado como «preso político», denunciaron tener amenazas de embargo por diferentes acciones emprendidas por el Gobierno local.

Los denunciantes dijeron temer que se trate de una nueva fase de «represión» gubernamental, contra las personas que se oponen a Ortega, tras otras que han sido identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como letales, y en las que cuenta al menos 328 muertos desde abril de 2018.

Fajardo denunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) le envió una amenaza de embargo por adeudar 2.154 córdobas (64 dólares), por un hotel que lleva 15 meses sin funcionar, desde que fue incendiado por supuestos por paramilitares sandinistas.

«Me queman el negocio, encarcelan a mi esposa, a mi hermano, a mí, y todavía tienen el descaro de cobrarme. ¿Y como les voy a pagar si me dejaron en la calle, y cómo podría oxigenar al régimen genocida?», se quejó Fajardo, en sus redes sociales desde el exilio.

Según la amenaza de embargo mostrada por Fajardo, la deuda se debe al «monto de cotizaciones obrero patronal no enteradas». Pero el opositor insistió en que no puede dar contribuciones por un negocio que no existe.

EFE