Oposición y oficialismo vuelven a las calles este sábado

CARACAS.- La oposición y el oficialismo volverán a las calles este sábado en “grandes manifestaciones” en todo el territorio nacional.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, adelantó que la concentración de los simpatizantes opositores se realizará en la sede de Corpoelec, a la altura de El Marqués a partir de las 11:00 A.M.

La protesta se realizará por lo que denominó “el cese de la oscuridad”, y la crisis de los servicios públicos.

Ese día ”será una muestra muy grande de lo que el pueblo de Venezuela no solamente está dispuesto a hacer, sino que está muy claro que no está ni se va a acostumbrar ni un segundo a esta tragedia que estamos viviendo”, dijo desde la AN.