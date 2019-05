Oposición de Nueva Zelanda arremete contra el presupuesto del “Bienestar” por el gobierno

Sídney.- La oposición de Nueva Zelanda arremetió hoy contra el presupuesto del “Bienestar” que el gobierno presentará este jueves, en el que se prioriza la mejora de la calidad de vida frente a los indicadores económicos, tras filtrar parte de su contenido.



“El presupuesto del Bienestar intentaba ser transformador pero en su lugar hay mucho aspaviento y nada de sustancia”, dijo el líder del opositor Partido Nacional, Simon Bridges, en un comunicado.



Bridges reveló un doccumento que recoge los gastos que hará el gobierno de la primera ministra laborista, Jacinda Ardern, en 18 de las 40 secciones del presupuesto para el próximo año fiscal 2019-20.



Los datos filtrados incluyen unos 1.300 millones NZD (851,5 millones USD o 761,5 millones EUR) para Defensa, 641 millones NZD (420 millones USD o 375 millones EUR) más que lo consignado el año anterior.



“Esto no tiene nada que ver con las prioridades de bienestar del gobierno. Esto muestra que la primera ministra nuevamente echó por la borda sus principios para complacer a Winston”, dijo Bridges en alusión a Winston Peters, líder del partido nacionalista NZ First y socio de coalición de los laboristas.



La oposición conservadora también indicó que se ha duplicado el gasto en la industria forestal, en lugar de dar prioridad a aplacar a los maestros en huelga o a financiar los servicios dentales.



El ministro de Finanzas, Grant Robertson, rechazó las críticas al asegurar que “las nuevas iniciativas de gasto del gobierno como parte del Presupuesto del Bienestar no están incluidas en el material dado a conocer”.



Las cuentas del Bienestar encuentran en un buen momento a Nueva Zelanda que, según prevé el FMI, crecerá un 2,5 % en 2019 y un 2,9 en 2020 pese al ralentizamiento de la economía global y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

EFE