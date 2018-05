Olalquiaga: No habrá cambio económico sin cambio de gobierno

CARACAS.-El presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, no cree que haya mayores cambios en la economía luego de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Explicó en el programa A Tiempo de Unión Radio, que el comunicado que se hizo público en días pasados destaca las políticas económicas erradas que han generado el declive de empresas. “El cierre numeroso de empresas dentro del sector privado, solían haber 12.7000, al día de hoy van quedando menos 3.800 empresas”.

Estima que no va a haber recuperación de la economía, si no hay cambio del modelo político. “En la medida que no haya un cambio de gobernantes veo prácticamente imposible el que haya algún tipo de recuperación de la economía”.

Estima que las variables para que haya emprendimiento no están mientras se mantenga la ideología del Gobierno actual. “Tiene que haber mercado, Estado de Derecho, la capacidad de generar renta -todas las empresas son un negocio no un guiso, son un negocio bien habido para producir una ganancia- sin renta no hay incentivos por eso los Gobierno cuidan que los mercados sean eficientes en sus países. Estamos trabajando a pérdida”.

Ivette Janzen/Unión Radio