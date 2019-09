Oficialismo marchará hasta Vicepresidencia para entregar firmas

CARACAS.- Oficialismo marchará este sábado hasta la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, en Caracas, para entregar las firmas recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump).

Estas rúbricas, serán llevadas por el gobierno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a una carta dirigida a su secretario general, Antonio Guterres, donde denuncian las medidas unilaterales del presidente estadounidense Donald Trump.

La movilización partirá de Parque Carabobo, en la avenida Universidad, y llegará a la Vicepresidencia, en la avenida Urdaneta.

AVN