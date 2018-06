Ochoa Antich asegura que el CNE no puede manipular los votos

CARACAS.- El coordinador general del Foro Cambio Democrático, Enrique Ochoa Antich, dijo que con el paso del tiempo se va a profundizar más en los resultados de las elecciones del 20 de mayo.

Explicó que en el CNE no hay posibilidad de manipular los votos que se emiten, “porque si así fuese no hubiesen colocado una abstención mayoritaria de 51 %, por lo menos habrían puesto a la abstención en minoría y se hubiese colocado a Maduro, no los 10 millones que había prometido, sino al menos los siete millones que obtuvo cuando ganó las elecciones en 2013”.

En La Entrevista, transmitida por Unión Radio, expresó que al pasar el tiempo los venezolanos se van a dar cuenta que dejaron pasar una oportunidad, y que “había una mayoría y la desperdiciamos, que no es verdad que las condiciones determinen un resultado”, porque si la votación es muy grande, la eficacia de la trampa disminuye.

Ochoa agregó que a pesar de los resultados del 20 de mayo, insiste junto a su alianza, en que la vía es electoral, “es el instrumento que tenemos en las manos”.





Francisco Caceres/Unión Radio