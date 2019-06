Nuevo primer ministro del Reino Unido se conocerá el 23 de julio

Londres.– El nuevo líder del Partido Conservador británico y primer ministro del Reino Unido se conocerá el 23 de julio, al término de unas elecciones entre las bases «tories», confirmó este martes la formación gobernante.



Tras varias rondas de votación dentro del grupo parlamentario, quedan ahora solo dos aspirantes al doble cargo, el ex ministro de Exteriores Boris Johnson y su sucesor, Jeremy Hunt, entre los cuales elegirán los cerca de 160.000 militantes.



Actualmente los dos candidatos están inmersos en una campaña para convencer a sus correligionarios de su idoneidad para liderar el partido, en crisis por sus divisiones sobre el «brexit», y a todo el país.



Johnson, principal favorito y partidario de una retirada de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre con o sin acuerdo, aumentó este martes sus apariciones en la prensa, después de ser acusado de «cobarde» por su adversario por rechazar participar en un debate televisado.



El que fuera alcalde de Londres dirigió además una carta a Hunt, donde le reta a comprometerse a sacar al país de la UE en la fecha prevista, «para mantener nuestras promesas» al pueblo británico y «ejecutar el ‘brexit», votado en un referéndum en 2016.



Hunt, que originalmente defendía la permanencia en el bloque, se ha mostrado hasta ahora algo más flexible sobre la negociación con Bruselas, aunque aceptaría salir sin pacto si no se llegara a un consenso.



Johnson, de 55 años y que se está divorciando de su esposa, ha conseguido hasta ahora eludir las preguntas sobre su relación con su novia, Carrie Symonds, de 31 años, después de que la policía acudiera el pasado jueves al domicilio de ella alertada por unos vecinos que escucharon una fuerte pelea.



El favorito en estas primarias centra su campaña en la promesa de salir de la UE el 31 de octubre a toda costa y se le ha reprochado que no detalle cómo planea hacerlo y qué otras políticas aplicaría para el conjunto del Reino Unido -aparte de un anunciado recorte impositivo a las rentas altas-.



Hunt, que tiene más experiencia como ministro y es también del ala neoliberal de los «tories», ha prometido a su vez un Ejecutivo más sólido que el débil y oportunista que, en su opinión, lideraría su rival y hoy anunció un incremento del presupuesto de Defensa.



El ganador de las elecciones conservadoras sustituirá a la dimisionaria Theresa May, que se vio forzada por sus colegas a dejar el cargo por su fracaso en la gestión de la retirada del Reino Unido de la UE.

EFE