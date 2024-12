Nuevo fármaco oral mejora el pronóstico en pacientes con un cáncer de mama frecuente

BARCELONA (ESPAÑA).- Un ensayo clínico demostró que un nuevo fármaco oral de última generación, solo o en combinación con otro medicamento, mejora los resultados clínicos de las pacientes con cáncer de mama avanzado ER positivo HER2 negativo, uno de los más frecuentes.

El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en todo el mundo, el primero en mujeres, y aproximadamente el 70 % de estos tumores son ER positivo y HER2 negativo

Los resultados de este estudio, en el que participó la jefa del Grupo de Cáncer de Mama del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO, España), Cristina Saura, se presentan en el San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), que se celebra esta semana en la ciudad norteamericana, y se publican en paralelo en la revista The New England Journal of Medicine.

Se trata del ensayo clínico de fase 3, la última antes de la aprobación, bautizado como EMBER-3, que evalúa la eficacia del fármaco imlunestrant en pacientes con cáncer de mama ER+ HER2- que han progresado a la terapia endocrina.

El Imlunestrant es un nuevo fármaco oral de última generación, diseñado para inhibir la proteína ER, clave en el cáncer.

El ensayo comprobó la eficacia del nuevo fármaco solo y en combinación con otro medicamento que ya se usa en el tratamiento contra el cáncer, abemaciclib, que es un tipo de inhibidor de la cinasa (un tipo de enzima).

En el estudio EMBER-3 participaron 874 pacientes con cáncer de mama avanzado que habían progresado durante la terapia endocrina adyuvante o en los 12 meses posteriores a su finalización.

El estudio demostró que las pacientes tratadas con la combinación imlunestrant-abemaciclib presentaron una mayor supervivencia libre de progresión que las tratadas con la terapia estándar, independientemente de su perfil genómico.

En cuanto a la terapia solo con imlunestrant, el ensayo mostró beneficios clínicos significativos únicamente en aquellas pacientes con mutaciones en el gen ESR1, un elemento que empeora el pronóstico.

En concreto, la supervivencia libre de progresión, el tiempo que tarda en volver a crecer el tumor desde el inicio del tratamiento, aumentó en este grupo de los 3,8 meses con la terapia estándar a 5,5 meses con imlunestrant.

🗨️ Interviene el Dr. Miguel Martín, presidente de #GEICAM e investigador principal del estudio GEICAM/9906, que destaca que 'el índice SET ER/PR predice el beneficio de la terapia endocrina y la quimioterapia con paclitaxel'. Un hallazgo que abre la puerta a tratamientos más… pic.twitter.com/bossUEWDe3 — GEICAM – Cáncer de mama (@GEICAM) December 11, 2024

Lea también: Lula evoluciona «bien» en la UCI tras la operación

EFE