Nueva York extrema vigilancia ante posible represalia» de Irán

CARACAS.- El alcalde de Nueva York, Estados Unidos, Bill de Blasio, aseguró este viernes que se ha coordinado con los mandos de la Policía de Nueva York para «estar vigilantes» y proteger localizaciones claves de la ciudad «ante cualquier intento de Irán y sus aliados terroristas de tomar represalias contra Estados Unidos».

En reacción al ataque perpetrado esta madrugada por Estados Unidos y que acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, el edil neoyorquino auguró que «durante un largo periodo de tiempo» deberán permanecer atentos ante esta «amenaza».

The NYPD continues to closely monitor the events in Iran & across the region for any further developments. While there are no specific / credible threats to #NYC , we’ve deployed additional resources to key locations. As always, if you see something, say something. 1-888-NYC-SAFE pic.twitter.com/JwL0mojnsS

De Blasio añadió a través de su cuenta en Twitter que está preocupado por su ciudad y por el país, y apuntó que el ataque de Estados Unidos a Irán se ha producido sin el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde hay mayoría demócrata.

Worried for our city + our nation. Without the approval of Congress, the US Government effectively declared war on Iran tonight. The American people had no say in the matter, despite voting time + again to stop endless wars + bring our troops home. This one will not end soon.