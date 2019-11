Nueva ola de protestas marcan las ciudades chilenas

SANTIAGO DE CHILE.- Este martes las calles de Chile amanecen de nuevo entre escombros, tras las protestas ocurridas en la Plaza Italia, lo que produjo saqueos a comercios y la agresión de manifestantes y funcionarias de seguridad.

Ambas funcionarias resultaron con lesiones de gravedad, luego que fueran afectadas por bombas molotov en medio de las manifestaciones.

Por segunda vez en menos de 10 días, el hotel Principado de Asturias, ubicado en Vicuña Mackenna, a pocas cuadras de la Alameda, fue nuevamente saqueado y quemado.

Alrededor de las ocho de la mañana de este martes se registró un incendio que afecta a un supermercado mayorista en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Hasta el sector de calle Padre Hurtado llegaron al menos cinco compañías del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajan para controlar el siniestro.



























Postura firme

En entrevista concedida a la BBC, el presidente, Sebastián Piñera, defendió su decisión de decretar el estado de emergencia y afirmó que no renunciará, porque fue elegido democráticamente, por lo cual piensa llegar al final de su mandato.

El mandatario aseguró que «nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta de esto. No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al gobierno, esto se viene acumulando hace décadas».

Añadió que hubo una «gran ola de destrucción, de violencia, de una manera muy organizada. Pudieron dañar o quemar hasta las cenizas casi 100 de las 136 estaciones de metro, además de supermercados, comercios, pequeñas tiendas».

Posible escasez de combustible

Este lunes la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que sus trabajadores evalúan realizar una paralización de sus actividades, sin embargo, descartó que exista un desabastecimiento del combustible.

De este modo, desde la petrolera desecharon la información que se ha viralizado a partir de la filtración de un audio de WhatsApp del presidente del sindicato de Enap Petrox, Iván Montes, quien aseguraba que se realizaría la manifestación y que el país podría quedarse sin combustible en cinco días.

Unión Radio