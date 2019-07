Nueva jueza de la Corte Suprema de Paraguay defiende su independencia

La jueza Carolina Llanes, que este miércoles juró en el Senado su nuevo cargo como ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay (CSJ), defendió su independencia, después de haber desempeñado varios puestos de carácter político en el Gobierno que preside Mario Abdo Benítez.

«Me tocó estar trabajando para el Gobierno, lo cual no significa que vaya a estar dependiente de lo que me diga el gobierno de turno en relación a la función judicial que voy a desempeñar«, explicó la magistrada a los medios, antes de jurar el cargo ante disputados y senadores.

Llanes accedió al puesto después de haber dirigido durante los últimos cinco meses la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), un cargo para el que fue propuesta por Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

Anteriormente se encargó, también a petición del Ejecutivo, de realizar la intervención estatal de la Municipalidad de Ciudad del Este, que se saldó con la destitución e imputación de la intendenta Sandra McLeod, del Partido Colorado, pero afín a Honor Colorado, el sector que encabeza el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Precisamente, los siete senadores de Honor Colorado se ausentaron de la sesión parlamentaria celebrada la semana pasada en la que Llanes fue escogida para su cargo en la Corte Suprema, con 36 votos a favor.

«Yo siempre me había planteado postular a estos cargos altos de la formación de Justicia independientemente», defendió Llanes, quien recordó la responsabilidad de un puesto «tan alto como es ministro de la Corte».

«Dentro de un sistema republicano, donde el poder está dividido en tres, se trabaja de manera coordinada, se ejerce un control recíproco, pero cada uno de los poderes es independiente en la función que le corresponde desempeñar«, agregó.

En ese sentido, la jueza aseguró que va a ser «estricta en la aplicación de ese esquema de ejercicio de poder» durante su mandato al frente del organismo judicial.



