Monseñor Romero: Ojalá que liberación de presos lleve a otros gestos

CARACAS.- Monseñor José Manuel Romero Barrios, recientemente nombrado por el Papa Francisco obispo de la Diócesis de El Tigre, en Venezuela, afirmó que todo lo que contribuya al diálogo, a la reconciliación y al acercamiento se tiene que seguir con atención y orar por eso, al referirse a la anunciada liberación de los presos políticos.

“Durante muchísimo tiempo hemos estado levantando muros y tumbando puentes y eso no se puede hacer porque no ayuda para nada, los adversarios no son enemigos porque todos somos hijos de la misma patria, y ojalá que este gesto lleve a otros gestos y que termine la exclusión entre los hermanos”, manifestó Monseñor en el programa En Sintonía de Unión Radio.

Dijo que elevaba su palabra de aliento para que todos los venezolanos se puedan reconciliar, luego de este nombramiento hecho por el papa Francisco y seguir fortaleciendo el trabajo de la iglesia con la comunidad.

Fanny Vargas/Unión Radio