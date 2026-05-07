MinPenitenciario confirmó que preso Víctor Hugo Quero falleció en 2025

CARACAS.- El ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó que el ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad, está muerto desde hace casi 10 meses.

A través de un comunicado, el organismo indicó que el día 10 de marzo del presente año el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una investigación bajo noticia criminis sobre la presunta desaparición de Quero Navas.

La madre de Quero Navas, Carmen Teresa Navas, hizo reclamos públicos durante un año exigiendo una fe de vida sobre su hijo.

«En fecha 15 de julio de 2025 fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo, luego de 10 días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025, a las 11.25pm, falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar», detalla el comunicado.

El texto indica que, luego de examinar el caso de la desaparición, se verificó que el ciudadano fue detenido el 3 de enero de 2025, siendo recluido en el Internado Judicial Rodeo I y que, durante su proceso de reclusión, el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal.

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