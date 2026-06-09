Ministerio de Transporte anuncia reactivación de la ruta marítima Puerto La Cruz-Margarita a través de Conferry

Caracas.- El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció la reactivación oficial de la ruta marítima entre Puerto La Cruz y la isla de Margarita, la cual será operada por la Nueva Conferry a través del buque Paraguaná I.

A través de sus canales oficiales, el ente ministerial detalló que la puesta en marcha de esta embarcación busca consolidar lo que denominan un «sistema multimodal moderno» en el transporte nacional.

De igual forma, las autoridades estatales destacaron que el restablecimiento de esta ruta clave tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo productivo de la región insular y garantizar una mayor conectividad y movilidad para la población civil y comercial que se traslada hacia el estado Nueva Esparta.

Hasta el momento, la institución no ha especificado el cronograma de frecuencias semanales ni las tarifas asignadas para los usuarios de este servicio marítimo.

Desde el Ministerio de Transporte, anunciamos la reactivación de la ruta Puerto La Cruz – Margarita a través de Conferry, operada por el buque Paraguaná I, consolidando un sistema multimodal moderno, impulsando el desarrollo productivo y la conectividad de la población. pic.twitter.com/bjnqIOTdCR — Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporteve) June 9, 2026

Unión Radio