Ministerio de Transporte anuncia reactivación de la ruta marítima Puerto La Cruz-Margarita a través de Conferry

Caracas.- El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció la reactivación oficial de la ruta marítima entre Puerto La Cruz y la isla de Margarita, la cual será operada por la Nueva Conferry a través del buque Paraguaná I.
A través de sus canales oficiales, el ente ministerial detalló que la puesta en marcha de esta embarcación busca consolidar lo que denominan un «sistema multimodal moderno» en el transporte nacional.
De igual forma, las autoridades estatales destacaron que el restablecimiento de esta ruta clave tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo productivo de la región insular y garantizar una mayor conectividad y movilidad para la población civil y comercial que se traslada hacia el estado Nueva Esparta.
Hasta el momento, la institución no ha especificado el cronograma de frecuencias semanales ni las tarifas asignadas para los usuarios de este servicio marítimo.
Unión Radio