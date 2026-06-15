Migrantes de Venezuela y Mali fueron los que más pidieron asilo en Canarias en 2025

GRAN CANARIAS.- La mayoría de los 7.825 migrantes que solicitaron en Canarias el pasado año asilo, refugio o protección internacional procedía de Venezuela y Mali, indicó este lunes el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en las islas, Juan Carlos Lorenzo.

En una rueda de prensa en la que ha presentado los datos relativos a las islas del informe anual de la organización sobre la protección internacional en España, Lorenzo ha señalado que el número de peticiones subió un 2 % con respecto a 2024, pese a que en 2025 bajó un 62 % la llegada de inmigrantes en pateras o cayucos al archipiélago, en relación al año anterior.

EFE