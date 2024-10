Migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela quedan en el limbo en México por medidas de EEUU

CIUDAD DE JUÁREZ.- Migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba están en el limbo en la frontera de México tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no extender los permisos temporales para estas nacionalidades y la promesa del exmandatario (2017-2021) y candidato republicano, Donald Trump, de eliminar el ‘parole humanitario’.

Las restricciones migratorias, impuestas mientras se acercan las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre, afectan a Ciudad Juárez, epicentro en México de la crisis humanitaria por la migración.

Ante los comicios y el cambio de política migratoria, «todavía hay muchas personas seguramente expectantes, atentas a la dinámica política internacional», afirmó Jesús Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población (COESPO).

«Inclusive, debemos decir, este tipo de situaciones que ocurren tanto en México como en Estados Unidos y que, de alguna manera pudieran incidir en la política migratoria, pues claro que de alguna manera impactan el flujo de personas», expuso a EFE.

Un migrante permanece en el albergue ‘Alabanzas al Rey’, en espera de resolver su situación migratoria / Foto: EFE

Sin permiso para migrar

El Gobierno de Biden anunció el 4 de octubre que no permitirá que las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que llegaron al país con un programa conocido como ‘parole humanitario’ puedan extender por más de dos años el beneficio migratorio.

Más de medio millón de personas de estas cuatro nacionalidades han entrado al país bajo el programa, que comenzó en octubre de 2022 para venezolanos y se extendió a las otras tres nacionalidades en febrero de 2023.

La decisión, anunciada a menos de un mes de las elecciones del 5 de noviembre, llegó en medio críticas de Trump, quien aseguró en septiembre que, de volver a la Casa Blanca, acabaría con el beneficio.

Esto ha dejado «muy preocupados» a migrantes que están varados en México, como el nicaragüense Lionel Martín Olivas.

«Yo salí de mi país porque soy perseguido político y en ese hecho ya no podría regresar a mi país y, si tampoco me dejan entrar a Estados Unidos, entonces me perjudica mucho porque quedaría en el aire, no sabría más qué hacer. Y, como todo, uno va pensando en llegar a Estados Unidos para salir adelante», manifestó.

Los permisos humanitarios, implementados por la actual Administración, permitían a los migrantes de estos países solicitar protección temporal en Estados Unidos por las crisis en sus naciones de origen, pero Trump sostuvo que esta medida es «una invitación a la inmigración descontrolada».

Migrantes que salieron de estos países con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos sienten ahora que su trayecto fue en vano.

“Me parece injusto porque uno pasa tanto trabajo para llegar acá y uno está aplicando, o sea, para pasar legalmente. Ya uno no está pasando por el muro ni nada de eso y me parece injusto que quiera cerrar la aplicación a tantas personas que queremos pasar legalmente”, comentó al respecto Darlenis, originaria de Venezuela.

El Gobierno de México reportó 200.289 venezolanos “en situación migratoria irregular” en el primer semestre de 2024, un 215 % más que lo reportado en el mismo lapso del año anterior, por lo que Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representan más de uno de cada cuatro.

La migración ha sido uno de los pilares de la campaña de Trump, quien también ha prometido restablecer otras políticas más restrictivas, como la construcción del muro fronterizo y el restablecimiento del programa ‘Quédate en México’, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en este país.

EFE