Metro de Caracas cerrado desde Sabana Grande hasta Palo Verde

CARACAS.- Según información recabada por la Policía Nacional Bolivariana -PNB-, este sábado 16 de noviembre, el Metro de Caracas no brindará servicio.

En la minuta se señala que a partir de las 5:30 am, según el Supervisor (GPS) Leyton Jean, Coordinador de Unidad de Inteligencia Social del Metro de Caracas, “fue notificado por el Gerente Corporativo De Estaciones Pérez Alex Carnet 060186, de que no se realizara la apertura de las estaciones del metro en horas de la mañana por medida de seguridad y prevención, desde tramo Sabana Grande – Palo Verde, motivado a la marcha opositora convocada por el presidente de la AN, Juan Guaidó.

Sin embargo, el servicio comercial de la línea 1 si atenderá a aquellos que se desplacen desde la estación Propatria hasta la estación Plaza Venezuela.

NP/SPLL