Merideños sobreviven entre constantes fallas de los servicios básicos

CARACAS. – Las fallas en los servicios básicos en el país afectan seriamente la calidad de vida de los ciudadanos, un escenario complejo del que no escapa el estado Mérida, región en la que sus habitantes padecen hasta dos cortes eléctricos por día, falta de gas doméstico, inseguridad, entre otras problemáticas.

Residentes de los municipios Libertador y Campo Elías denuncian que no cuentan con alumbrado ni con unidades de transporte público por lo que deben caminar largas distancias en medio de la penumbra para poder llegar a sus hogares o sus centros de trabajo.

El ciudadano Jorge Ramos precisó «que eso es un peligro, porque a veces cuando salgo más tarde me toca caminar si luz ni nada» y todo bajo la ausencia de funcionarios policiales, que velen por la seguridad de los merideños.

Asimismo, los ciudadanos también señalaron que el gas doméstico no es distribuido con regularidad a las comunidades, «el gas lo traen cuando les da la gana, muchas veces hemos pasado hasta tres y cuatro meses sin gas y en la noche nos acostamos sin luz porque no ha llegado (…) y cuando no hay luz no cocino», expresó Asdrubys, residente.

Por su parte, Ramos aseguró que la problemática en el Estado se debe a «la mala gerencia».









