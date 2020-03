Mercados pendientes esta semana del G7, Eurogrupo y FED

Madrid, 15 mar (EFE).- Las decisiones que adopten la Reserva Federal, los dirigentes del G7 y los ministros europeos de Finanzas para mitigar los efectos negativos del coronavirus en la economía marcarán el devenir de las bolsas la próxima semana, tras las caídas históricas registradas el pasado jueves pese a las medidas tomadas por el Banco Central Europeo (BCE), consideradas insuficientes por los mercados.



«La semana que viene va a ser clave», en opinión de Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School, tanto por «por las respuestas que van a tomar los gobiernos sobre declaraciones de estados de alarma, restricciones a la movilidad, limitar determinados ámbitos de actividad económica» y porque habrá «respuestas económicas de los bancos centrales» y «de las instituciones europeas que tienen que empezar a articular medidas de apoyo y de soporte de la actividad económica».

Además de la decisión sobre tipos de la FED, que tras el recorte de medio punto por sorpresa de principios de mes podría volver a bajarlos otro medio punto, también se espera para la próxima semana decisiones tanto del Banco de Japón como del Banco Central de Brasil.

CUMBRE DEL G7 Y REUNIÓN DEL EUROGRUPO

La semana arranca el lunes con dos citas clave: una cumbre extraordinaria por videoconferencia de los los dirigentes del G7 para coordinar su respuesta ante la crisis del coronavirus y una reunión del Eurogrupo, llamado a adoptar medidas, incluidas de tipo fiscal, para abordar el impacto económico de la pandemia, que podría llevar a la Unión Europea a la recesión este año.

«Será clave, sobre todo para Europa, la respuesta fiscal que se dé desde las instituciones europeas. Si esa respuesta fiscal no es contundente, creo que nos vamos a enfrentar a una situación probablemente incluso más grave que la que vimos en la crisis financiera. Es necesario que esta vez Europa actúe y que no solamente sean los bancos centrales con liquidez, sino que haya una serie de ayudas y estímulos fiscales que permitan compensar este parón de actividad tan importante que ya estamos teniendo pero que se adivina que vamos a tener con más intensidad en las próximas 2 o 3 semanas», ha insistido Martínez Lázaro.

El martes se reunirá el Ecofin, compuesto por los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros de la UE. .

¿NUEVO RECORTE DE LA FED?

También el martes comienza la reunión periódica de la Reserva Federal, que a principios de mes anunció por sorpresa y sin esperar a esta cita un recorte de medio punto de los tipos de interés, algo no visto desde la crisis financiera.

Allianz Global Investors prevé que el banco central estadounidense anuncie el miércoles una nueva rebaja de los tipos, que varios analistas cifran en medio punto.

«Contamos con que la Reserva Federal efectúe próximamente varios recortes, acercándose al nivel del 0 %. El Banco de Inglaterra y otros bancos centrales ya han empezado a hacerlo la semana pasada», destaca.

Según ING, el problema es que la Fed «no tiene mucha munición» en términos de tasas de interés, por lo que puede preferir dividirla con dos movimientos de 50 puntos básicos, uno la próxima semana y otro en abril, aunque, dadas sus inyecciones masivas de liquidez, la Fed ha señalado que está preparada para ir «con todo».

«Probablemente la FED, -igual que otros bancos centrales- seguirá bajando tipos de interés, ampliando estímulos monetarios y tratando de que las correas de transmisión de política monetaria sigan funcionando adecuadamente en una situación tan compleja como la que estamos», ha apuntado Martínez Lázaro.

CITAS DE OTROS BANCOS CENTRALES

También el Banco Central de Brasil revisa el miércoles su política monetaria y decide sobre las tasas de interés, actualmente situadas en el 4,25 %, mientras que el Banco de Japón adoptará su decisión sobre tipos el jueves.

«Los tipos de interés en Japón ya están en tasas negativas con lo que puede profundizar en ese camino proveyendo de más liquidez y de más facilidades de crédito. En Brasil todavía hay margen para bajar los tipos, puesto que todavía las tasas de interés son altas. Vamos a tener una importante contracción de la inflación… la caída del precio de los combustibles tan fuerte se va a trasladar a los índices de inflación de forma importante y por tanto va a haber mucho más margen de bajar tipos de interés en aquellos países en los que todavía esos tipos de interés son altos y donde podía haber cierto riesgo de inflación».



INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES

Los datos económicos estarán más bien en un segundo plano esta semana, aunque los mercados estarán atentos a las cifras semanales (y por consiguiente, recientes) de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. (jueves) y a indicadores adelantados, como el índice alemán ZEW (martes), que darán unas primeras indicaciones acerca del impacto del coronavirus sobre el sector manufacturero y los mercados de capitales, destaca Allianz Global Investors

Otro dato relevante es el de la producción industrial en China correspondiente a enero y febrero, que se conoce el lunes, importante para medir el impacto del coronavirus en la economía del gigante asiático y su capacidad de recuperación económica y el de inventarios de petróleo en Estados Unidos (el miércoles), que con un petróleo tan sensible pueden mover el mercado.

