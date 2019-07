Melo: A ninguna de las partes conviene fracaso del diálogo

CARACAS.- El dirigente político, Carlos Melo, considera positiva la confidencialidad que mantienen los representantes del gobierno y la oposición, en la agenda de negociación que están teniendo en Barbados auspiciada por el Reino de Noruega.

“Están abordando diversos factores, considero que está siendo bien llevado por las partes, para no caer en rumores (…) sé que puede salir de ahí acuerdos para solventar la situación, no será de inmediato, no se puede predecir el tiempo, pero es el camino a seguir”.

Subrayó que a ninguna de las partes le conviene que fracasen los encuentros en Barbados porque significaría «comenzar de nuevo».

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio enfatizó que algunos sectores están haciendo un debate importante sobre el país que se requiere, sin embargo, Melo considera que no se está abordando cómo reconstruir y corregir las realidades (transporte y servicios públicos), que afectan a diario a los ciudadanos.

Abogó porque las partes (gobierno- oposición) prioricen mecanismos que permitan ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Unión Radio