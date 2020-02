Meléndez “duda” que comité preliminar logre acuerdo para nuevo CNE

CARACAS.-El presidente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez, afirmó que no cree que los integrantes del Comité Preliminar para designar al nuevo Poder Electoral, puedan llegar a un acuerdo y avanzar con el cronograma.

“Manifiesto responsablemente mi duda de que eso pueda ocurrir”, dijo el representante del MAS quien cree que se trata de una nueva estrategia que han implementado algunos diputados para retrasar el nombramiento de las autoridades del ente comicial.

«La confrontación que existe entre los grupos que conforman la AN es de tal magnitud que no creo que puedan entenderse ahorita con esta situación (…), sigo creyendo en que simplemente están dándole largas al asunto para que no haya solución”, dijo en el programa Sin Duda de Unión Radio.