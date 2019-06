Medios de comunicación ingresaron al Palacio Federal Legislativo

CARACAS.-Este martes los trabajadores de la prensa lograron ingresar al Palacio Federal Legislativo luego de cinco semanas sin poder cubrir la sesión de la Asamblea Nacional.

Los diputados se acercaron a las afueras del Hemiciclo para acompañar a los periodistas y su equipo de prensa, al interior de la sede.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconoció la labor de los profesionales de la comunicación. “Debemos hacer ese reconocimiento a la libre prensa y a los diputados que estuvieron acompañándolos para lograr el acceso”, dijo.

Por su parte, la presidente de la comisión de Medios de la AN, María Beatríz Martínez, aseveró que la permanencia de los trabajadores de la prensa en el Hemiciclo, es un derecho de todos los venezolanos.

“La ruptura de este cerco, se abre nuevamente un camino que no debió cerrar. No tiene que haber ninguna prohibición y no lo vamos a permitir”, indicó.

Afirmó que el poder Legislativo cuenta con la razón, la justicia y el acompañamiento de la normativa nacional, así como el respaldo ciudadano.

Unión Radio