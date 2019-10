MAS reitera pedido a Guaidó de unirse a mesa nacional de diálogo

CARACAS.- La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo –MAS-, María Verdeal, enfatizó que el MAS le ha pedido al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que busque la reconciliación y que se una a la mesa nacional de diálogo.

“Convoca a todos los sectores democráticos del país, convoca a la oposición venezolana, y no lo ha hecho ¿Por qué no se sientan en esta mesa, es tan difícil de entender, ese es el mejor mensaje que podríamos darle a los venezolanos”, apuntó.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, subrayó que es “ineludible” que el próximo año haya elecciones parlamentarias “aunque nos parezca que haya otras prioridades, están pautadas por ley”.

Lamenta que en el seno de la AN “no hay voluntad política” para discutir el tema electoral y se pregunta “¿por qué no se avanza en esto, por qué no se dan unos pasos en la construcción de un nuevo ente rector?”.