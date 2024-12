Más de 15 aerolíneas integrarán los AirTags de Apple en sus sistemas de equipajes

WASHINGTON.- En los próximos meses, los usuarios de más de 15 compañías aéreas de todo el mundo podrán compartir con las aerolíneas información sobre sus equipajes extraviados gracias al sistema AirTag de Apple.

Esto es posible gracias al nuevo sistema operativo de iPhone iOS 18.2, cuya versión beta fue lanzada por Apple el miércoles y que incorpora la función Share Item Location en el servicio Find My. A su vez, Share Item Location comparte con terceros la información de AirTag u otros accesorios.

Apple señaló que la función estará pronto disponible para todos los usuarios de iPhone XS y móviles posteriores.

El sistema permitirá a los usuarios generar un enlace en la aplicación Find My. Los receptores del enlace podrán ver el emplazamiento del objeto en un mapa interactivo en una web en tiempo real.

Más de 15 compañías aceptarán esos enlaces en los próximos meses, según indicó Apple: Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic y Vueling.

La canadiense Air Canada y las estadounidenses United y Delta Air Lines serán de las primeras que aceptarán la localización de equipajes extraviados a través de Find My.

La compañía canadiense aseguró que está colaborando con Apple en la integración de Find My en su sistema de gestión de equipajes y que el servicio «permitirá a los clientes compartir de forma segura y directamente el emplazamiento de maletas con AirTags».

Por su parte, el director de relaciones con los consumidores de United, David Kinzelman, aseguró que muchos pasajeros viajan con AirTags en sus maletas, por lo que esta función «pronto hará más fácil que compartan la información del emplazamiento» con la compañía.

Apple también informó que está trabajando con SITA, la compañía responsable de WorldTracer (el sistema de seguimiento de maletas utilizado por más de 500 aerolíneas y compañías de equipajes en 2.800 aeropuertos del mundo) para integrar Share Item Location.

United Airlines today announced the integration of Apple's new Share Item Location feature for AirTag into its mobile app, a move that's expected to drive a much-improved customer service experience for the fewer than 1% of customers whose bags arrive on a later flight. pic.twitter.com/s8uDEkJbBc