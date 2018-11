MAS considera que el 9D servirá para medir fuerzas de los sectores democráticos

CARACAS.- La vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, calificó como un “momento estelar” los próximos comicios municipales del 9 de diciembre, porque la población debe salir a las calles para hacer uso del ejercicio del voto. “Es un momento que puede determinar lo que va a suceder, y la fuerza que puedan tener los sectores democráticos del país”, agregó.

Con respecto a las alcaldías que ostentan burgomaestres de oposición, la vicepresidenta del MAS comentó que sus candidatos apoyarán su fórmula, exceptuando los municipios Chacao y Baruta, cuyos ediles no aceptaron esta alianza. “En el caso de ellos, en el momento en que Primero Justicia no decidió postularlos, nosotros le ofrecimos nuestra tarjeta sin pedirle ningún cargo de concejal en la plancha. No aceptaron (…) igualmente no íbamos a dejar de postular, menos en esa actitud”, expresó.

Verdeal lamentó los hechos violentos ocurridos el miércoles pasado en la Universidad de Carabobo (UC), cuando se realizaron los comicios internos para elegir a quienes conformarán la Federación de Centros Universitarios, y en la cual resultaron electos los representantes de Alianza 23.

La dirigente señaló que el partido político aplaudió la manera en la cual la comunidad estudiantil participó en estas elecciones para promover el voto como mecanismo de cambio, pese a las adversidades ocurridas en esa casa de estudios. “Allí estaba la presencia de la comunidad universitaria organizada, unida y resteada en la defensa del voto”, dijo.

Jean Carlos González/ Unión Radio