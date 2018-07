Marquina reta al gobierno a alcanzar los votos que obtuvieron los diputados en 2015

CARACAS.- El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional –AN- y miembro de la comisión permanente de finanzas y desarrollo económico, diputado por Primero Justicia -PJ-, Alfonso Marquina, pide a los venezolanos no distraerse de los verdaderos problemas del país con “amenazas” como la del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Diosdado Cabello, de convocar un revocatorio a los diputados de la AN. “No nos van a silenciar ni a distraer, estamos en la AN cumpliendo con el mandato del pueblo, no estamos aquí para cuidar un cargo sino para poder seguir ejerciendo la voz de esos venezolanos, cuya inmensa mayoría está pidiendo un cambio”.

En entrevista a Aryeli Vera en el programa En Sintonía de Unión Radio, Marquina retó al gobierno a conseguir los votos que obtuvieron los parlamentarios opositores en diciembre de 2015. “Ellos hasta en el simulacro electoral del 20 de mayo no llegaron ni siquiera a la cifra de 75 mil votos, no lograron a pesar de trabajar solos y con todas las trampas, ni siquiera a conseguir la mitad de los votos que yo conseguí en 2015 (…) No tienen los votos para poder revocar a los parlamentarios electos en 2015”

“No nos vamos a distraer en procesos electorales dirigidos por un órgano fraudulento como el CNE, sino que vamos a seguir defendiendo y denunciando lo que hoy padece el pueblo venezolano”, apuntó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio