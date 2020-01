Márquez rechazó designación en Comisión Especial de Parra

CARACAS.- El diputado, Enrique Márquez, rechazó este martes su nombramiento para formar parte de una Comisión Especial para Investigar supuestos hechos de corrupción dentro del Poder Legislativo.

La comisión fue creada por la directiva del diputado Luis Parra este martes.

» No reconozco la designación de la cual he sido objeto por el diputado Parra», expresó a través de su cuenta en Twitter.

Márquez ratificó su respaldo a la directiva presidida por el diputado de Juan Guaidó.

Me entero que la irrita AN de Luis Parra me ha incluido inconsultamente en una Comisión Especial de Investigación. Por esta via ratifico mi respaldo a la directiva de la @AsambleaVE presidida por @jguaido y no reconozco la designación de la cual he sido objeto por el Dip. Parra