Maroun llama a diputados a reincorporarse a actividades del comité preliminar

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional –AN- por el estado Monagas e integrante de la comisión preliminar para designar el Comité de Postulaciones Electorales, Piero Maroun, exhortó a los diputados que respaldan al presidente Nicolás Maduro a «reincorporarse a las reuniones y actividades del comité preliminar para poder nombrar un Consejo Nacional Electoral –CNE- como establece la ley a través de la AN”.

Maroun incluye a los parlamentarios que encabezan la fracción del diputado, Luis Parra. “Ellos fueron nombrados con los votos del PSUV, quiere decir que hay un acuerdo político entre PSUV y los diputados de la fracción de Luis Parra”.

Explicó que, pese a la confusión en torno a la dualidad de la AN, la comisión decidió seguir avanzando. “A nosotros no nos quedó más alternativa que convocar a la comisión preliminar, pero los diputados afectos a Maduro no quisieron ir a ninguna reunión”.

“Se aprobó un cronograma que inició sus actividades el lunes de esta semana, que es el llamado a la sociedad civil para postularse y optar a ser parte de estas 10 personas que, junto a los 11 diputados, fomaremos de forma definitiva el comité de postulaciones electorales”, dijo en entrevista en el programa En Vivo de Unión Radio.

Opina que al chavismo no le interesa tener un CNE nombrado como establece la constitución por la AN.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio