Maldonado: Táchira necesita jugadores comprometidos en regresar a dónde pertenecen

CARACAS.- El delantero venezolano, Giancarlo Maldonado, habló este martes en el programa En La Cancha de Unión Radio Deportes referente a su regreso al fútbol nacional para defender los colores del Deportivo Táchira.

El atacante informó que en 10 días se estará incorporando a los entrenamientos en San Cristóbal de cara al próximo torneo, asimismo recalcó que volvió a la institución (por cuarta ocasión) por amor a los colores.”Yo no me fui por dinero, y ahora no voy a Táchira por dinero. Hubo un esfuerzo de ambas partes”, afirmó el jugador.

“En estos momentos el Deportivo Táchira necesita jugadores comprometidos con regresar a la institución, al lugar dónde pertenece”, declaró el jugador referente al difícil presente que vive el histórico club.

El Deportivo Táchira empezará a trabajar para la clausura del torneo en los próximos días, después de no poder clasificar a la liguilla final del presente certamen, Maldonado, máximo artillero histórico de la selección nacional, se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador aurinegro, el español Álex Pallarés.

Andrés Varela / Unión Radio