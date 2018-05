Malasia considerará reanudar búsqueda del MH370 si hay información nueva

El mandatario hizo estas manifestaciones un día después de que el gobierno diera por concluida la segunda operación de búsqueda en una remota zona del océano Índico donde se cree que se estrelló el avión con 239 personas a bordo.

“Hemos hecho una búsqueda muy grande. No hemos encontrado aun ninguna prueba. Hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir buscando algo que en realidad no podemos encontrar”, declaró Mahathir según la agencia Bernama.

“Si alguien tiene alguna información, consideraremos reanudar la búsqueda pero por ahora tenemos que detenerla”, añadió el dirigente que mostró su “comprensión” con los familiares de las víctimas.

La empresa estadounidense Ocean Infinity inició en enero la segunda operación de búsqueda tras llegar a un acuerdo con el gobierno malasio que le dio hasta ayer como plazo para encontrar el avión.

La compañía, que inicialmente preveía rastrear una zona de 25.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, extendió la búsqueda hasta los 112.000 kilómetros cuadrados sin poder localizar los restos del aparato.

EFE