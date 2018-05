Maite García enfatiza deseo de reconciliación entre venezolanos

CARACAS.- Maite García, miembro de la Comisión de la verdad, la justicia y reparación de las víctimas de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, se refirió al proceso adelantado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la reconciliación nacional y el encuentro, al pedir la liberación de presos que no hayan cometido crímenes graves.

“Desde que comenzó la Comisión, una de las luchas nuestras ha sido el perdón, el reconocimiento y la pacificación, al contrario de otros países hermanos, siempre hemos estado dispuestos a llamar al diálogo, a la paz, porque la cultura del venezolano es amorosa, de encuentro y de respeto así pensemos diferentes”, manifestó García en el programa Al Instante transmitido por Unión Radio.

Maite García, integrante del comité de víctimas de las guarimbas dijo que no se debe pensar que se está fomentando la impunidad, pues el presidente Maduro ha sido muy claro cuando ha dicho que estas medidas no deben involucrar a quienes estén inmersos en asesinatos. “Hemos decidido perdonar incluso a quienes no han pedido perdón, por la enseñanza de los gigantes de la patria y poder encontrarnos y consolidar la paz en todos los sentidos”, enfatizó.

Fanny Vargas/Unión Radio