Maduro rechazó que Duque pida extradición de excongresista a Guaidó

CARACAS.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano Iván Duque, en las que solicitó, al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la extradición de la excongresista Aída Merlano, quien fue detenida en Venezuela el pasado lunes en el estado Zulia.

Iván Duque hoy volvió a decir, que él le va solicitar esta senadora a Juan Guaidó. Es un chiste malo. Yo les pregunto, ¿Ustedes creen que Juan Guaidó dirige la policía en Venezuela?, no dirige ni la AN, porque lo sacaron, ya no es presidente de la AN.