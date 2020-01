Maduro: En la AN hay una nueva junta directiva de la oposición

CARACAS.-El presidente, Nicolás Maduro, afirmó que al diputado Juan Guaidó lo sacaron de la directiva de la Asamblea Nacional con los votos de »la propia oposición». »En la AN hay una nueva junta directiva de la oposición».

»Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición, ahí está un resultado que venía sonando, la procesión está por dentro, el país repudia a Juan Guaidó como títere del imperialismo, un ser muy corrompido y desmoralizado que es repudiado por el país entero», dijo desde el litoral central durante la inauguración del estadio Forum La Guaira.

Dijo que lo ocurrido este domingo no debe sorprender porque »la AN ha tomado una nueva junta directiva y veamos ahora qué pasa».

Señaló que el operativo de seguridad hoy en la AN ha sido el mismo que se ha implementado los últimos cinco años cuando se escoge la directiva del Parlamento.

»Guaidó solicitó que el gobierno garantizara la seguridad de la AN porque tenían información que iba a entrar gente a sabotear. Stalin Gonzalez y Edgar Zambrano pidieron se mantuvieran las medidas de seguridad en la AN. Si el fracasado Guaidó no quiso entrar fue porque no tenía los votos, no quiso dar la cara».

Unión Radio