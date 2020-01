Maduro calificó como show acciones de la oposición en AN

CARACAS.- El presidente, Nicolás Maduro, condenó los hechos violentos ocurridos este martes en el Palacio Federal Legislativo, cuando un grupo de diputados intentó ingresar a la sede del Parlamento venezolano.

Maduro afirmó que los sucesos fueron un show de la oposición, y aseguró que este año “rescatarán” el Poder Legislativo por medio de elecciones.

Que ellos sigan con su pelea, hundiendo la AN. El pueblo y las elecciones este año rescatarán la AN con votos. A prepararse porque más temprano que tarde tendremos AN nueva.