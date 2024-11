Maduro afirma que nuevas sanciones buscan «golpear la fusión militar-policial»

CARACAS.- El presidente, Nicolás Maduro, aseveró que las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra 21 funcionarios venezolanos buscan golpear «la fusión popular, militar y policial«.

«El gobierno decadente de EEUU sacó lo que ellos llaman sanciones contra un grupo de eminentes hombres de nuestro país, líderes populares, escritores, literatos, dirigentes políticos, contra un grupo de líderes militares, excelentes profesionales y líderes policiales para golpear la fusión popular, militar y policial».

Dijo que estas personas fueron agredidas por la administración Biden. «Si no fuera tan serio el tema de las sanciones, me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer«.

El mandatario ordenó crear en los próximos días la alta condecoración de la República «Gran Victoria de Ayacucho», que impondrá a cada sancionado.

Precisó que pese a las acciones de EEUU, Venezuela «va a aumentar más sus exportaciones».

Maduro encabezó este miércoles el acto central por el 104° Aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y 32° Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Noviembre de 1992 en la Base Aérea El Libertador en Maracay.

Lea también: Bolsa de Valores de Caracas realizó transacciones por más de $100 millones en 2024

Unión Radio