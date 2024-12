Los venezolanos eligen hoy a los jueces de paz comunal

CARACAS.-Este domingo 15 de diciembre los ciudadanos escogen a los jueces de paz comunal. Serán elegidos 30 mil jueces y juezas de paz en todo el territorio nacional (15 mil principales y 15 mil suplentes).

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que ya se instaló el 100% de las mesas electorales y resaltó que existen 4.862 circuitos que elegirán sus representantes en al menos 43 mil 586 concejos comunales en todo el país.

La jornada comicial inicia a las 08:00 a. m. y culminará a las 06:00 p. m.

Para consultar la ubicación de los centros de votación puede ingresar a la página web del Ministerio de de las Comunas y los Movimientos Sociales y seleccionar el estado donde se encuentra.

¿Qué son los jueces de paz comunal?

Según la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, los jueces de paz, se encargan de resolver conflictos en la comunidad utilizando la conciliación como medio alternativo, en el cual las partes involucradas plantean sus puntos de vista para lograr la solución. En la conciliación, la jueza o el juez de paz comunal canaliza el diálogo entre las partes. Durarán tres años en sus funciones y están obligados a presentar un informe semestral de su actuación.

Requisitos para ser juez de paz

Quienes aspira ser jueces de paz deben ser venezolanos, mayores de 25 años, tener al menos 3 años viviendo en el territorio correspondiente, no estar sometido a condena, no pertenecer a la directiva de organización política, sindical, o gremial, ni ser vocero de alguna organización del poder popular; ser de estado seglar; no pertenecer a organismos policiales; mantener una conducta intachable; no ser ni promover posturas fascistas, entre otros.

¿Quiénes podrán votar?

Los electores podrán ejercer el sufragio desde los 15 años de edad.

Unión Radio