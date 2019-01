López Obrador sobre Venezuela: Preferimos no meternos

CARACAS.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes que no intervendrá en los asuntos de Venezuela y no condenará a otro gobierno extranjero, luego de que su país no firmara el acuerdo del Grupo de Lima en el cual se desconocía el nuevo mandato de Nicolás Maduro.

“Estamos por el diálogo, eso sin duda, incluso es un principio constitucional de política exterior (…) Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención“, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

Si bien López Obrador admite que el tema genera “mucha polémica”, también resaltó que no se trata de un asunto de “simpatías”, sino de mera política exterior.

“Nosotros preferimos la neutralidad, no meternos. Y, repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender”, remarcó.

El jefe de Estado comentó que a su par venezolano lo conoció durante su toma de posesión el pasado 1 de diciembre. “No lo había visto. Yo creo que lo vio más Fox y Calderón, como dato, nada más”, remató.

Unión Radio