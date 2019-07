López Obrador pide al Financial Times que se disculpe con el pueblo de México

MÉXICO.- El periódico británico Financial Times debería pedir disculpas al pueblo mexicano por estar «callado» durante anteriores administraciones repletas de corrupción, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Este periódico, con todo respeto, debe ofrecer disculpas al pueblo de México. Porque este periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Y nunca dijo nada«, aseveró el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde Palacio Nacional.

El mandatario fue cuestionado por la prensa sobre un editorial del Financial Times que instaba al presidente a aceptar la realidad económica del país y los retos con Estados Unidos y migratorios, tras la renuncia del martes del ministro de Hacienda, Carlos Urzúa.

En respuesta, López Obrador denunció que este prestigioso medio, con anterioridad, se dedicaba a «aplaudir las reformas estructurales» que impulsó su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), como la energética, que abrió la puerta a la iniciativa privada en el sector petrolero.

«Estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no son objetivos y no son profesionales«, apuntó el jefe de Estado.

Y entre risas, afirmó que «está mejor» el diario mexicano El Financiero, que ha recibido muchas críticas por parte de López Obrador.

Esta no es la primera ocasión en que el mandatario mexicano choca con la prensa internacional.

El pasado 10 de mayo, López Obrador defendió su política tras un artículo del diario The New York Times que asevera que no ha transformado el país como prometía y comete errores propios de sus antecesores.

EFE