López Obrador dice que acuerdo del T-MEC se dio por buena relación con Trump

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se alcanzó gracias a la buena relación que existe entre él y el presidente Donald Trump y en la que se privilegia el respeto mutuo.

«Todos apostaban que como soy de esta tierra (estado de Tabasco), como soy del trópico, que iba yo a pelearme con Donald Trump. Hasta él mismo me lo dijo: ‘estaban apostando a que nos íbamos a pelear, pero yo no me quiero pelear con usted’, me dijo. ‘Pues yo tampoco’ (le dije)», contó López Obrador en un mitin en el municipio de Teapa, estado de Tabasco.

«Para que haya pleito se necesitan dos y (nosotros) nos hemos entendido y esto ha sido bueno, conveniente para Estados Unidos y para México», añadió.

El mandatario mexicano dijo que ese entendimiento con Trumpo se ha dado «porque ha habido respeto mutuo».

Este viernes, en su conferencia de prensa matutina de todos los días, López Obrador instó a los congresos de Estados Unidos y de Canadá a ratificar el acuerdo comercial T-MEC, luego de que el Senado mexicano ratificara el jueves el texto definitivo.

«Quedaría pendiente Canadá, para principios del año próximo. Pero en el Congreso de Estados Unidos puede aprobarse antes del día 20, la próxima semana», expresó el mandatario.

Además, agradeció a los senadores mexicanos el «gesto» que tuvieron este jueves al aprobar por abrumadora mayoría el texto: «Ya mejor no puede darse una situación con estas características», expresó.

El jueves, el Senado mexicano ratificó con 107 votos a favor y uno en contra el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá tras las modificaciones de última hora del martes acordadas entre la Casa Blanca y los demócratas estadounidenses.

Representantes de los tres gobiernos firmaron el martes en Ciudad de México un nuevo texto del T-MEC que incluía algunas condiciones en materia laboral exigidas por los demócratas estadounidenses para su ratificación.

El documento modifica en parte el acuerdo firmado el 30 de noviembre de 2018 entre los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto, de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Justin Trudeau, que sustituía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

EFE/SPLL