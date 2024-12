London: Incremento real de la recaudación fiscal depende de la cifra definitiva de la inflación 2024

CARACAS.- El especialista tributario Camilo London, docente de cátedra tributaria, asesor y coordinador del blog Gerencia y Tributos, opina que el anuncio del Seniat de que entre enero y noviembre recaudó 185% más que en el mismo periodo de 2023 “tiene que ser menor”.

“El incremento de 185 % tiene que ser menor en razón de que no hemos mantenido una inflación cero”, remarcó.

Explicó que “este aumento fue en términos de bolívares y, en función de ello, hay que tomar en consideración la inflación”.

Entre enero y noviembre de este año, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria -Seniat-recaudó un total de 422.262.641.791 bolívares, un 185,22% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2023.

“En todo caso, ha habido un incremento en términos de divisas, pero también hay que considerar que la divisa se había mantenido rezagada, el tipo de cambio en Venezuela había estado anclado”, detalló en entrevista conEduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

“Haría falta tener la información de la inflación definitiva del periodo 2024 para saber cuál fue el incremento real de la recaudación”, insistió.

“Ciertamente, la administración tributaria viene realizando una labor de atender lo que es la recaudación del tributo”, enfatizó.

Destacó que de lo recaudado 45% corresponde al IVA, un tributo que pagamos los consumidores finales “y ahora que no hay Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras -IGTF- sobre operaciones que no sucedan en pago en divisas, ese tributo que era de 2% fue llevado a 0%“El IGTF era una parte importante de la recaudación nacional y esto podría explicar porque no es aún todavía mayor, pero en todo caso significa que la economía se está recuperando en parte y esto se traduce en un mayor consumo o en un mayor impuesto a la renta”, resaltó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio