Llega a Venezuela restaurador de doble acción para proteger la salud intestinal de perros y gatos

CARACAS.- La medicina veterinaria avanza hacia la prevención de enfermedades de perros y gatos con el lanzamiento de Flora Fix, un suplemento de última generación, que combina, prebióticos y probióticos para blindar el sistema digestivo de las mascotas.

De acuerdo con expertos de la marca, Flora Fix, llega en un momento donde la ciencia veterinaria reconoce al intestino como el eje central de la inmunidad, al albergar 70% de las defensas del animal, por lo que el producto busca combatir la disbiosis (el desequilibrio bacteriano) que suele desencadenar desde fallas renales, problemas de piel, altos niveles de estrés y la disminución general de las defensas de los animales de compañía.

Este producto, desarrollado por la firma británica Dechra y distribuido en Venezuela exclusivamente por Laboratorios QuimioVet, también busca reducir el uso de fármacos agresivos mediante el equilibrio de la microbiota de las máscotas, y al mismo tiempo, ofrece a los veterinarios una herramienta de alta precisión para contrarrestar los efectos negativos del estrés, los cambios de dieta y el uso prolongado de antibióticos, garantizando a perros y gatos una longevidad más saludable.

Promotores de la marca aseguraron que, con el fortalecimiento de la barrera intestinal de forma natural, se reduce la dependencia de intervenciones químicas más severas, alineando la práctica veterinaria de Venezuela, con las tendencias de bienestar a escala mundial.

Flora Fix se presenta en una pasta altamente palatable, hecho que facilita la adherencia al tratamiento, permitiendo que tutores de pacientes complejos, especialmente gatos, puedan administrar el repositor de microbiota sin generar estrés adicional en el animal.

El lanzamiento de esta solución terapéutica, promovida por Laboratorios QuimioVet , empresa con 27 años de trayectoria en el sector, se realizó durante la celebración del Congreso de Medicina Veterinaria más importante de Latinoamérica, que tuvo lugar en Valencia los días 23 y 24 de abril. En el evento participaron destacados ponentes internacionales, quienes indicaron que, el uso de este tipo de tecnologías no solo trata síntomas inmediatos, sino que previene el debilitamiento del sistema inmune en etapas críticas.

Nota de prensa